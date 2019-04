Donna trovata accoltellata nel salotto di casa: emergono particolari oscuri

E’ giallo su Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata accoltellata in casa. Diverse ferite d’arma da taglio al corpo e una più profonda al collo: riversa a terra nel soggiorno di casa, con un coltello accanto. E’ stata trovata così la donna residente insieme al marito e al figlio 21enne, che però non era in casa, in un appartamento di via Sicilia, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A trovare per primo la donna senza vita era stato l’uomo, 55 anni, rientrato dal lavoro. La vittima non avrebbe mai avrebbe sofferto di depressione. In un primo momento, infatti, i carabinieri hanno pensato all’ipotesi del suicidio, perché il coltello si trovava accanto al corpo. Poi però l’ipotesi del delitto ha preso corpo.