Cirio: «Faremo ripartire il Piemonte messo in ginocchio dalla sinistra» (video)

Non poteva mancare al Lingotto il candidato del centrodestra alla regione Piemonte Alberto Cirio. Ovazione per lui. «Sono qui per fare gli auguri a Giorgia Meloni, perché da qui parte la loro cavalcata per le Europee», ha esordito Cirio all’inizio della giornata conclusiva della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. «Sono anche venuto a dire loro grazie – ha aggiunto- per aver scelto il Lingotto che per noi è un luogo evocativo di un Piemonte che deve ripartire dal lavoro. Con Fdi, Lega e Fi, che è il mio partito, lavoreremo per ridare nuova velocità a questa regione che purtroppo è quella che in Italia cresce meno». Ma invertire la rotta è possibile. Soprattutto con i programmi strutturali che FdI propone. «Siamo molto fiduciosi, con Fratelli d’Italia e agli altri lavoreremo per cambiare le cose e restituire il Piemonte ai sui standard, riducendo i problemi di occupazione di questi anni». Anni in cui la giunta di sinistra del governatore Chiamparino «non è stato neanche in grado di spendere i soldi dell’Ue, utilizzati solo al 30%», ha concluso Cirio.