Amici, Maria De Filippi “chiama” Irama per vincere. Alberto in vetta (video)

Sempre più difficile il derby degli ascolti del sabato sera. Maria De Filippi, per far vincere Amici, cala il jolly. “Chiama” Irama in trasmissione assieme ad Arisa e riconquista posizioni. La ragazza con il cuore di latta è uno dei grandi successi di Sanremo, lui è tra gli artisti più amati dai giovanissimi. La mossa si rivela giusta. Milly Carlucci risponde affidandosi un po’ alle notizie di polemiche e infortuni, perché sotto i riflettori c’è soprattutto l’incidente capitato a Nunzia De Girolamo.

Amici, i giochi si complicano. Irama con i Bianchi

I giochi ad Amici si complicano. L’assenza di Ricky Martin in puntata, le stilettate di Loredana Bertè sempre in contrasto con i giudici, l’arrivo di John Travolta. L’attore statunitense – come dimostra la storica febbre del sabato sera -sa ballare bene e si esibisce in una prova proibitiva. Irama canta insieme alla Squadra dei Bianchi mentre Arisa duetta con la Squadra dei Blu. Intanto continuano le voci sui favoriti. Le scommesse puntano soprattutto su Alberto. Ma nche Giordana e Tish sono in pole position.

Il video ufficiale de “La ragazza con il cuore di latta”