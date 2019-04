Reunion. Selfie. Vacanze pasquali insieme. Al Bano e Loredana Lecciso fanno il pieno di like. La showgirl pubblica uno scatto a “tradimento” mentre Al Bano è alla guida. La foto piace molto ai fan della coppia, che sembra essere tornata insieme in grande sintonia. Almeno questo è quanto si sussurra a Cellino (paese di origine del cantante).

Vent’anni insieme

Proprio qualche giorno fa il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti aveva annunciato in copertina il ritorno di fiamma tra Loredana e Al Bano, che hanno due figli (Jasmine e Bido) ed una relazione lunga 20 anni tra alti e bassi. Insieme, però, li avevamo visti alla prima puntata serale di “Live non è d’Urso” dove Al Bano è apparso visibilmente commosso quando hanno mandato in onda i filmati dei suoi figli appena nati. Insomma, per la Lecciso è un bel momento.

Un programma tv per lei

Da fonti televisive pare che stia per tornare in grande spolvero davanti alle telecamere. Pare che condurrà un programma tutto suo. “Il pieno di ascolti è assicurato”, svela un addetto ai lavori dietro le quinte.