Ajax-Juve, scontri vicino lo stadio. Decine di tifosi bianconeri arrestati (video)

Prima di Ajax-Juventus, quarto di finale di Champions nella capitale dei Paesi Bassi ci sono stati momenti di tensione. Gli scontri si sono verificati ad Amsterdam all’esterno dello stadio (qui il video di Sky Sport). Decine di bianconeri sono stati arrestati dalla polizia olandese, come riferisce il quotidiano De Telegraaf. Le forze dell’ordine hanno fermato i supporter, trovati in possesso di un coltello, manganelli, un martello, materiale pirotecnico e spray al peperoncino. Le operazioni, si legge, sono state condotte in collaborazione con membri delle forze dell’ordine italiane. Qui il video degli scontri di Repubblica.