Ritrovato un ritratto giovanile di Charles Dickens: era tra la merce di un rigattiere

Un perduto ritratto dello scrittore inglese Charles Dickens (1812-1870), raffigurato giovane e bello, ritrovato dopo circa 130 anni, sarà esposto per la prima volta in pubblico il prossimo mese nel Charles Dickens Museum di Londra. Dal 2 al 7 aprile sarà in mostra in quella che fu la casa del romanziere di “Oliver Twist” e “David Copperfield“, con l’obiettivo di contribuire all’acquisto del dipinto, attualmente in mani private: l’istituzione londinese ha bisogno di raccogliere 180mila sterline (circa 216mila euro). La riscoperta del quadro è stata avventurosa: è stato ritrovato nel 2017 per caso tra le cianfrusaglie in vendita in un negozio di un rigattiere in Sudafrica.

