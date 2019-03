Prof stuprata e uccisa. La Cassazione conferma lo sconto di pena al killer per “vizio di mente”

Anche in caso di discutibili perizie sul “vizio di mente”, i giudici devono propendere per quella che, pur nel “dubbio”, consente all’assassino i relativi sconti di pena. Ennesima sentenza choc. Stavolta la Cassazione ha confermato la condanna ad appena 20 anni, a fronte dell’ergastolo in primo grado, a carico di Antonio Palleschi. L’uomo aveva ucciso una professoressa d’inglese nel novembre 2014.