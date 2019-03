«Né esponenti della Lega, né esponenti dei Cinque Stelle hanno accettato i nostri inviti a partecipare». Corrado Formigli in apertura di Piazzapulita si lamenta, cerca la solidarietà del pubblico e dei telespettatori. 5S e Lega hanno snobbato al sua trasmissione che, ieri sera, aveva come tema l’inchiesta sulle torture nelle carceri dei migranti in Libia, con nuovi sviluppi e aggiornamenti. A rifiutare il confronto è stato anche il premier Giuseppe Conte: «Abbiamo chiesto un commento al Presidente del Consiglio che non ha accettato la nostra richiesta». Per una sera, quindi, niente processi mediatici. E niente boom d’ascolti. Alla fine Formigli se l’è quindi cantata e suonata da solo con il fondatore di Emergency Gino Strada e il direttore di Limes Lucio Caracciolo.

Il web attacca Formigli

E gli è andata anche peggio sui social. Tantissimi i commenti al vetriolo. Scrive un utente su Facebook: ««Hanno fatto benissimo e spero che siano sempre più quelli come me che non vi guardano più. Siete la feccia dell’informazione faziosa». Per un altro «era ora. Lega e 5 Stelle non devono andare neppure da Floris, dalla Gruber, dalla Panella, dalla Merlino». E ancora: «Si saranno stufati di essere derisi e interrotti continuamente. Invita i tuoi amici e datevi ragione a vicenda». E infine scrive un altro utente: «