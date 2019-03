Giunta Raggi sotto inchiesta, FdI scandisce in aula: “Onestà, onestà” (video)

«Nel rispetto delle garanzie, di fronte a tanta retorica e photo opportunity, non potevo restare in silenzio. Al grido di “Onestà! Onestà!” ho voluto ricordare ai grillini che la Capitale viene ogni giorno oltraggiata da continue vicende giudiziarie». Così Federico Mollicone sulla sua pagina Facebook documenta il suo intervento nell’aula parlamentare.

«È ora di liberare Roma – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – da Raggi e dal grillismo, per poi liberare anche la Nazione da un governo che pensa solo i selfie in aula».

Mollicone e FdI scandiscono “onestà onestà”

Questo l’intervent0 di Mollicone, che ha visibilmente spiazzato il presidente Roberto Fico. «Presidente, il mio è un intervento in dissenso rispetto anche a tutti questi ringraziamenti. Sono veramente disgustato da questo clima, anche perché, mentre voi state qui ad autoelogiarvi, non spendete una parola per l’ennesimo avviso di garanzia all’assessore Frongia, a De Vito, a Lanzalone! Siete veramente all’ultimo stadio! O-ne-stà! O-ne-stà». Uno slogan scandito a lungo da tutti i deputati di FdI. Nel silenzio imbarazzato dei parlamentari grillini.