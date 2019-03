L’intervista è andata in onda ieri sera, in apertura di “Di Martedì“, sulla Sette, con Luigi Di Maio sotto il fuoco di fila di, il conduttore, che ha iniziato subito forte, sulla Tav. Dal minuto 8 (Floris attacca sulla Tav, chiedendo al grillino di chiarire se l’opera si farà o meno, cercando di incastrarlo a una ammissione che però non arriva. A un certo punto il conduttore fa partire un video con un’intervista a Nicola Zingaretti che ironizza sul “tunnel nel quale si sono incastrati i leghisti e i grillini”, torna in studio e si sganascia, dicendo “bella battuta”.impeterrito con la sua teoria sulla Tav che non serve, fino a quando Floris non si rasserena. Da quel momento, e per molte ore dopo, sulla pagina della Sette si scatenano i grillini “haters” di Floris, che viene preso di mira per il suo atteggiamento.