Festa del papà, otto idee regalo per sorprenderlo (senza spendere troppo)

Dai capi di abbigliamento, ai prodotti beauty, agli oggetti hi-tech. Domani è la Festa del papà e per chi è in ritardo niente paura perché ci sono tante idee last minute. E per festeggiarlo ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per chi è a corto di soldi basta anche un piccolo pensiero: un messaggio, un regalino fatto in casa, una poesia. Ma cosa regalare ai papà? Cosa comprare? Ecco qualche consiglio.

Vino: una bottiglia di buon vino è un regalo sempre molto gradito va scelto seguendo un po’ i suoi gusti.

Corsi per sommelier: se il papà è un wine lover si può regalare un corso. Sul mercato ne esistono tanti, a vari prezzi e con diversi livelli di difficoltà. Per i neofiti vanno bene anche dei corsi di avvicinamento al vino.

Barbecue: come il vino, anche la passione per il barbecue è spopolata negli ultimi anni. Si può quindi comprare un barbecue speciale o dei libri specifici.

Macchinetta del caffè: un’idea regalo che farà felici tutti gli estimatori del caffè espresso.

Biglietto per un concerto o per il teatro: se non costa molto si possono comprare due biglietti per i entrambi i genitori. Vanno benissimo anche i biglietti per una partita sportiva, come calcio, volley, basket.

Accessori da uomo: cravatte, calze, maglioncini, camicie, t-shirt, dopobarba, profumi, sciarpe, vanno scelti con gusto. Mai prendete la prima cosa che capita.

Libri: un libro non delude mai.

Ci sono poi i regali fatti in casa. Uno per tutti: una o più belle foto scattate in un momento di gioia e messe in una cornice. Il regalo va accompagnato con un biglietto disegnato a mano e con una frase spontanea. Il risultato è assicurato.