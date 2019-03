Dramma in Argentina: popolare cantante precipita dal palco (video)

Argentina sotto choc per il dramma che ha coinvolto il popolare cantante Sergio Denis. L’artista, 69 anni, uno dei più celebri dell’America latina, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le ferite subite lunedì sera quando è caduto da un palco di un teatro a San Miguel de Tucumán, nel corso di un concerto.

Denis, che ha pubblicato il suo primo album nel 1969 con il gruppo Los Bambis, è caduto dal palco del teatro Mercedes Sosa mentre cantava la quarta canzone di un recital organizzato dall’Association of Health Workers in Argentina, per la festa della donna.

Argentina col fiato sospeso per le sorti di Sergio Denis

Il bollettino medico dell’ospedale Olga Fernández, dove il cantante è ricoverato definisce il quadro «del paziente serio e con una prognosi riservata». Inoltre, sebbene il trauma sia migliorato, non si può parlare di un miglioramento fino alle prossime 48 ore. Da parte sua, ha sottolineato che «le sue condizioni cliniche generali sono peggiorate e rimangono molto critiche».

Denis, che proprio nel 2019 ha celebrato i cinquant’anni di carriera, è un cantante particolarmente apprezzato nel suo Paese. Alcune sue canzoni sono cantante negli stadi di calcio. E proprio il mondo del calcio ha un particolare feeling con i suoi brani. La nazionale di calcio di Carlos Biliardo, che vinse il mondiale del 1986, aveva uno dei suoi brani come canzone portafortuna prima di ogni partita.