Carrozza, cavalli e trampolieri: il matrimonio show del neomelodico con la vedova del boss (video)

Matrimonio show e folla di fotografi e cittadini a Napoli per le nozze più discusse dell’anno tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, alias “moncherino” ucciso sul lungomare di Terracina il 23 agosto del 2012 con il fratello Gennaro Marino, alias ‘o McKey, leader degli Scissionisti di Secondigliano-Scampia. Tina è arrivata al Maschio Angioino di Napoli alle 12.20 circa, a bordo di un’automobile di lusso color bianco, dopo aver lasciato carrozza e cavalli che l’avevano invece accompagnata nel suo quartiere di Secondigliano. Colombo ha scelto di indossare un vestito nero lucido con eccentrico papillon e una camicia bianca con ricami sartoriali. Lei ha indossato un abito bianco principesco realizzato dallo stilista Ferdinand ricamato a mano con merletti e strass, con un velo e una corona preziosa. Come riporta la pagina Facebook Secondillyanum lady Colombo è arrivata su una “carrozza bianca trainata da quattro cavalli, giocolieri, trampolieri, ragazze pon pon, personaggi in costume d’epoca e la banda musicale”.