Cade da un muretto, portata via in codice rosso: paura per la suocera di Jovanotti

Paura per la suocera di Jovanotti. Lorenza Valiani, 73 anni, è caduta da un muretto della sua abitazione, nella zona di San Martino a Bocena, frazione di Cortona (Arezzo). La notizia viene data dalla stampa locale. Nella caduta la donna ha riportato fratture in più parti del corpoe in un primo momento avrebbe perso i sensi. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 con automedica che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Avvisati subito anche la figlia Francesca Valiani che, assieme al marito, in questo periodo si trova negli Stati Uniti per alcuni impegni professionali dell’artista.

L’elisoccorso necessario

per la suocera di Jovanotti

La suocera di Jovanotti è la moglie di Benedetto detto Betto, noto commerciante cortonese ed ex presidente della Confcommercio Valdichiana nonché dirigente nazionale della Federazione tabaccai Fit. È stata caricata in ambulanza ed è stata trasportata al vicino campo sportivo di Tavarnelle dove è stata presa in carico dai medici dell’elisoccorso che ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso alle Scotte di Siena per politrauma. Già durante il trasporto in ospedale la donna aveva ripreso conoscenza scongiurando il peggio. Un analogo episodio – riporta La Nazione – si era verificato sempre a Cortona nel settembre scorso, anche in questo caso, fortunatamente, senza vittime. A farne le spese era stata una donna di 66 anni residente nel centro storico della città caduta da un muraglione alto 5 metri.