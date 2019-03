Bello Figo, nuova provocazione: si pulisce la bocca con una banconota da 100 euro

Bello Figo colpisce ancora con le sue trovate di pessimo gusto. Tutte le sue storie su Instagram, del resto, raccontano di trasgressioni volgari. L’autore di No pago affitto non si smentisce anche in uno degli ultimi video pubblicati, in cui lo si vede pulirsi la bocca unta con una banconota da 100 euro dopo avere mangiato del pollo fritto. La valanga di commenti critici che lo ha investito non lo ha affatto fatto desistere. Infatti ha pubblicato un’altra storia su Instagram in cui canticchia contando soldi mentre guida. Sembra volersi vantare dei molti soldi che possiede e allo stesso tempo vuole ostentare il fatto che non dà importanza al denaro? Gli utenti del social rinunciano a capire e fanno una sintesi esemplare: “Con o senza soldi fai ugualmente schifo”.