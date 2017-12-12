Scivolone di Grasso: usa il sito del Senato per pubblicizzare il simbolo

Pietro Grasso se le cerca. Stavolta la seconda carica del Senato l’ha fatta grossa: sul sito ufficiale del Senato è comparso il logo del suo nuovo partito, Liberi e Uguali. Con tanto di cerchio rosso, foglioline e nome del partito “con Pietro Grasso”. Palese il confitto di interessi tra il ruolo istituzionale e quello poliiico partitico che genera molte perplessità. Colpa della tecnologia? Il sito del Senato registra automaticamente i tweet del presidente, è questa la giustificazione ufficiale della presidenza del Senato: il sito, infatti, porta un widget, ovvero un riquadro, in cui appaiono automaticamente tutti i tweet di Grasso. Ancora peggio, in questo caso la seconda carica dello Stato dovrebbe essere poù cauto. Con questo scivolone il simbolo del partito, presentato in diretta domenica scorsa a Che Tempo che Fa, è evidente che l’ex magistrato ha iniziato la campagna elettorale senza guardare in faccia nessuno.

La gaffe di Grasso e le polemiche

Se il Pd è pronto, come in altre occasione, a icnrociare le spade cotnro Grasso sui social nel giro di pochi minuti è scoppiata una tempesta di polemiche. Tra i primi a commentare l’ex direttore del Tg1 Augusto Minzolini che si indigna: «Lo stile istituzionale di Piero Grasso? Sull’home page del Senato c’è un tweet del presidente che pubblicizza il simbolo di liberi