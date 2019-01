Tragedia a Cesena, bimbo di tre anni scende dall’auto per seguire il padre: travolto e ucciso

Un bimbo di tre anni è morto investito da un’auto, mentre cercava di attraversare la strada forse per raggiungere il padre. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 18, nel Cesenate. Secondo quanto si apprende, padre e figlio si trovavano in auto sulla provinciale che collega Cagnona a Palmezzano, a San Mauro Pascoli, a più o meno un chilometro dal centro commerciale del Romagna Shopping Valley. L’uomo, un 40enne di origine senegalese, ha accostato l’auto un’Audi A2, per un’emergenza. È uscito dalla macchina e ha perso di vista per un frangente il figlioletto che era sul sedile posteriore, su un apposito seggiolino da bambini, ma non è chiaro se fosse legato e in che modo.

Cesena, bimbo investito: le indagini

A quel punto il piccolo è sceso d’auto e ha attraversato la strada. Un’auto sarebbe riuscita a evitarlo, ma la seconda macchina in transito lungo la strada l’ha investito in pieno. È intervenuto il 118, ma inutile è stata la corsa all’ospedale Bufalini di Cesena: il bimbo non ce l’ha fatta. Sul caso indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il padre, appresa la notizia della morte del piccolo, ha avuto un malore. Il padre della vittima risiede con la famiglia nel centro del vicino comune di Savignano sul Rubicone.