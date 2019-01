Spacciava droghe devastanti su internet: 22enne albanese bloccato a Vaiano

Utilizzava i social, uno spacciatore albanese residente a Vaiano. “Vendeva” droghe particolarmente devastanti (anche sintetiche) tramite internet. Droghe che comportano rischi di effetti collaterali gravissimi. Fissava la consegna delle dosi di hashish e marijuana attraverso i social network. Alla fine è stato scoperto e bloccato. I carabinieri della stazione di Vaiano (Prato) hanno arrestato il 22enne e messo ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini dei militari dell’Arma sono emersi «gravi e concordanti indizi di reità» nei suoi confronti.

Lo spacciatore albanese e le droghe Ak47 e K2