Saldi al via, le cinque regole d’oro per evitare gli imbrogli

Con i saldi ai nastri di partenza, sono 5 le regole d’oro per acquistare in sicurezza ed evitare prezzi ingannevoli. A ricordarlo è Confcommercio, che in una nota stila un piccolo vademecum per acquistare senza inciampare in brutte sorprese. Durante i saldi c’è chi riesce a portarsi a casa ottima merce a prezzi molto convenienti, ma il “pacco” è sempre dietro l’angolo e, in ogni caso, è sempre meglio prendere alcuni accorgimenti.

Cambi

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.