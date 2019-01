Orlando fa l’ultrà buonista: “Blocco Salvini”. La replica: “Pensa ai guai che hai fatto”

Salvini risponde così su Facebook alla sfida di Orlando: “Con tutti i problemi che ci sono a Palermo – scrive in un post -, il sindaco sinistro pensa a fare ‘disobbedienza’ sugli immigrati…”. Intanto Orlando, durante una conferenza stampa non rinuncia all’insulto: “Quelle preoccupazioni di un clima di incitazione dell’odio per il diverso hanno trovato conferma- sragiona- il governo ha buttato la maschera. Siamo davanti a una palese violazione dei diritti umani e a un provvedimento disumano e criminogeno, che, eliminando la protezione umanitaria trasforma i legali in illegali”.

Anche il sindaco di Pozzallo contro Orlando

Ancora una sfida: “Palermo è pronta ad accogliere i migranti a bordo della Sea Watch. Questo Governo ci sta facendo vergognare”, dice Orlando, parlando della vicenda della nave della Ong bloccata da giorni con a bordo 49 migranti soccorsi nel

Mediterraneo, che tutta Europa non vuole. Da Orlando prende le distanze anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e commentando la posizione del primo cittadino di Palermo, dice: “Ho grande stima per Leoluca Orlando, ma credo che questo atteggiamento non aiuti a rasserenare gli animi. Lo scontro tra le istituzioni non serve. Viviamo un brutto clima, è necessario dialogare e abbassare i toni”.