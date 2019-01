«La Cina è un Paese di m…», «chiudi quella c.. di bocca»: le 10 parolacce più famose del 2018

E’ il Capo della Casa Bianca, è il numero uno degli Stati Uniti. Ed è al primo posto anche nella storica classifica italiana del “trash d’autore”. Donald Trump riconquista infatti nuovamente, anche per l’edizione 2018, la vetta della “Top Ten delle Parolacce” stilata come ogni anno dal linguista Vito Tartamella. Nella classifica, che l’AdnKronos è in grado di anticipare e che sarà diffusa a breve sul sito www.parolacce.org, ‘the Donald’ mantiene il podio conquistato nel 2017 quando, a pari merito con Kim Jong-un, vinse l’oro per gli ‘insulti atomici’ indirizzati al leader della Corea del Nord. Trump quest’anno ritorna sul podio per quel “Perché facciamo venire qui tutte queste persone da Paesi di merda?”. La frase è stata pronunciata dal capo della Casa Bianca in risposta a parlamentari e senatori che, l’11 gennaio dello scorso anno, durante l’incontro con alcuni membri del Congresso nello Studio Ovale, gli avevano chiesto di non togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani.

Da Stefano Gabbana alla stagista della Nasa

Fra i 10 insulti più emblematici dell’anno appena concluso compare quindi il post su Instagram pubblicato da Stefano Gabbana il 23 novembre scorso con su scritto “la Cina è un paese di merda (scritto con gli emoji), ignorante, sporco e puzzolente e mafia”. “Inizialmente Gabbana ha detto che il suo account Instagram era stato hackerato ma la giustificazione non ha proprio retto” sottolinea Tartamella che sul suo sito racconta, passo per passo, la gaffe dello stilista che ha rischiato un scatenare un terremoto commerciale con il colosso asiatico. Anche la stagista della Nasa, non meglio identificata come NaomiH, secondo il linguista merita una posizione da podio per il suo tweet “Chiudete tutti quella c…zzo di bocca. Mi hanno preso per uno stage alla Nasa”. Un cinguettio di gioia completamente inopportuno postato il 22 agosto e che è costato lo stage alla Nasa alla ragazza che è stata immediatamente silurata dall’ente spaziale Usa.