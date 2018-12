Pullman partito da Genova, diretto a Düsseldorf, si schianta contro un muro: 1 morto, 44 feriti

Tragedia sulla A3, nei pressi d Zurigo: erano all’incirca le 4.15 di questa notte quando un pullman con 51 persone a bordo, (di cui 13 italiani), appartenente a una filiale dell’impresa di trasporti Flixbus, partito da Genova e diretto a Düsseldorf, ha improvvisamente sbandato e, per motivi ancora da accertare, il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo che poi ha finito per schiantarsi contro un muro. Il bilancio è drammatico: una donna è morta, i feriti sono 44, tre dei quali versano in condizioni molto gravi. Tra loro proprio l’autista…

Pullman si schianta contro un muro nei pressi di Zurigo

Le notizie che arrivano dal luogo dell’incidente sono ancora incerte e arrivano in modo frammentario: da quanto si apprende però sia dal sito dell’Ansa che da quello del Corriere della sera, «secondo quanto riferisce la polizia cantonale zurighese, il bus avrebbe sbandato finendo contro un muro». Al momento «l’autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. Secondo la Radio Svizzera Italiana, nella zona è caduta neve per tutta la mattina e i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui pericoli provocati dal ghiaccio in strada». Il resto, poi, è la cronaca di una dramma ancora in corso: grida di panico, urla di dolore, flebili richieste d’aiuto e persone trovate all’arrivo dei soccorsi incastrate tra le lamiere. Tutto riferito da soccorritori e dalla polizia cantonale zurighese, tutto registrato nei verbali delle forze dell’rodine locali che rendono la tragica cronaca di quanto accaduto e costato la vita a una donna di cui, per il momento, non è stata ancora resa nota l’identità Ora s’indaga alla ricerca delle cause dell’incidente, a partire dai rilievi effettuati sul manto stradale, e dalla considerazione che, stamattina presto ha nevicato copiosamente in diverse regioni a nord delle Alpi…