Terrorismo, 36mila siti monitorati per combattere l’Isis sul web

È tempo di bilanci per la Polizia Postale italiana impegnata contro il terrorismo di matrice jihadista in rete e i tentativi dell’Isis di utilizzare Internet per fare proselitismo: circa 36.000 gli spazi web monitorati per intercettare i seguaci del Daesh, e 250 i contenuti informatici rimossi nel 2018.

Una recente direttiva del ministro dell’Interno ha confermato le competenze della Polizia postale in materia di contrasto al fenomeno del terrorismo di matrice jihadista in rete, con particolare riferimento al monitoraggio del web, quale principale strumento di strategia mediatica del Daesh.

E proprio nell’ambito della prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale di matrice jihadista e, in particolare, ai fenomeni di radicalizzazione, la Polizia Postale ha monitorato siti e spazi web, weblog, forum, portali di social network e i cosiddetti ”gruppi chiusi” grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.

Facebook, Google, Twitter e le altre piattaforme Social hanno fatto la loro parte rimuovendo contenuti illeciti. E questo, assieme ai programmi di collaborazione in ambito Ue nella repressione del cyber-terrorismo, ha portato il terrorismo jihadista a spostarsi su piattaforme di comunicazione social ritenute più sicure come Telegram o WhatsApp), in quanto garantiscono maggiore riservatezza finendo, così, per attrarre la quasi totalità delle attività di diffusione di contenuti illeciti, o comunque di propaganda degli ambienti filo-jihadisti e dei membri delle organizzazioni terroristiche.

La Polizia Postale si è convinta, proprio monitorando il web, che nell’ultimo anno, in concomitanza con le recenti perdite territoriali da parte del sedicente Stato Islamico, il Califfato si stia riorganizzando e trasformando anche ristrutturando il proprio network interno.

Gli investigatori di Polpost hanno riscontrato un significativo decremento dell’attività mediatica del Daesh, in particolare per quanto concerne la diffusione di nuovi contenuti di proselitismo nel web, notando che i pochi filmati e le info-grafiche pubblicate hanno standard qualitativi palesemente inferiori a quelli precedenti.

Di qui la necessità, da parte dei cyber terroristi, di rivedere la propria strategia passando da forme di comunicazione di massa, ben strutturate, alla diffusione di materiale autoprodotto attraverso l’utilizzo di mezzi più semplici, come possono essere gli smartphone, che comunque hanno una notevole diffusione.

La comunicazione dei cyber terroristi è divenuta più compartimentata privilegiando canali sommersi.

Per intercettare sul web l’attivita di comunicazione e proselitismo dei seguaci dell’Isis, gli investigatori della Polizia Postale hanno dovuto agire sotto copertura in team affiancati da mediatori linguistici e culturali.

L’Operazione Ansar è uno dei risultati di queste procedure investigative sotto copertura e ha consentito alla Polizia Postale di scoprire un minorenne italiano, di seconda generazione, di origine algerina, particolarmente abile e competente dal punto di vista informatico, che, attraverso la rete, svolgeva un’intensa campagna di proselitismo di matrice jihadista su Telegram, istigando altri utenti a commettere delitti di terrorismo.

All’interno del canale Telegram, frequentato da circa 200 utenti e considerato tra i principali veicoli della narrativa dell’Isis, venivano pubblicati messaggi testuali, immagini, video, infografiche e audio di propaganda del Daesh, tradotti in lingua italiana e rivolti in particolare ai cosiddetti ”lupi solitari” presenti in Italia.

Ciò che ha colpito particolarmente gli investigatori è stato il fatto che il percorso di autoradicalizzazione del minorenne, poi indagato, è iniziato esclusivamente in rete e sfociato, poi, in una successiva diffusione on line del proselitismo di matrice jihadista: nella vita reale il giovane algerino non frequentava la moschea, né ambienti contigui all’estremismo islamico.

Anche il contesto familiare, sebbene musulmano, risultava di impostazione musulmana, ma non integralista.

Una volta scoperto, il minorenne algerino è stato avviato a un percorso di recupero e deradicalizzazione.

Un’altra delle operazione più recenti, denominata ”Lupi del deserto” si è conclusa proprio bei mesi scorsi con l’arresto di un egiziano 22enne irregolare, accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia per delitti di terrorismo.

Le indagini, avviate nel 2017 con intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e pedinamenti h24 hanno accertato che l’egiziano, poi, arrestato era, effettivamente, un appartenente all’Isis, indottrinatosi con il materiale di propaganda di Daesh reperito sul web anche atttraverso una sorta di ”brain washing” con gli audio di Imam radicali e della rivista ”Dabiq” che inneggiavano all’odio per l’occidente, alla jihad e a sostegno degli atti di martirio.

L’egiziano clandestino gestiva gruppi e canali chiusi su Telegram, nei quali venivano diffuse le notizie delle attività dello Stato Islamico ed era in contatto con due connazionali, anch’essi radicalizzati, con i quali scambiava video e audio Jihadisti e inneggianti l’Islam radicale.