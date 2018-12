Tema: «Siamo tutti stranieri». Un’alunna si ribella: «No, i confini esistono». Meloni: «Una patriota»

Succede, e sempre più spesso, che un insegnante decida di indossare l’elmetto, mimetizzarsi grazie a uno ruolo strategicamente rilevante dato il mestiere che fa e il target di riferimento che di appostarsi in cattedra come dietro ad una barricata da cui sventolare ideologie e convincimenti con cui indottrinare aule di giovanissimi alle prese con il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, con tutti i condizionamenti che ne conseguono. L’occasione è quella evidenziata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un post pubblicato suol suo profilo Facebook in cui riflette e commenta, non senza l’inquietudine che il caso motiva, un tema in classe: non uno spunto qualunque, non una traccia asettica, ma, come ribadisce la numero uno di FdI, «un tema in classe. Un tema a senso unico, una traccia ideologica sin dal titolo. Siamo in una terza media e la consegna è: “Siamo tutti stranieri”. Da lì, sviluppare il testo». E, magari, dimostrarsi allineato ai precetti dem ascritti al dogma del pensiero unico… buonista.

Il post di Giorgia Meloni sul caso di un tema dato alle medie: «Siamo tutti stranieri»

Per questo, nel commentare la singolare vicenda, la Meloni si chiede quante possibilità di esprimersi liberamente possa avere chi la pensa diversamente e prova a dichiararlo. E ancora: Ci sono davvero i margini per porsi dall’altra parte della barricata? Nella classe alle prese con quella traccia, infatti, una ragazzina la pensava diversamente, e come sottolineato da Giorgia Meloni, «ha scritto un tema in cui ha spiegato: “Sinceramente io non sono d’accordo con questa affermazione, poiché i confini esistono, le bandiere esistono, l’amore per la Patria esiste”. Una risposta che a cui la leader di Fratelli d’Italia ha voluto dare spazio sui social, evidenziando approccio e punti di vista messi nero su bianco nel tema dalla ragazzina, definita una “giovane patriota”. Che, coraggiosa e fiera della sua “diversità”, ha avuto il coraggio di uscire dal coro dei soliti buonisti a tutti i costi e dire come la pensa veramente.

«La giovane patriota» non cede alla tentazione buonista e al dogma del pensiero unico…

Il pensiero unico, la massificazione a sistema e un indottrinamento sistematico: sono tematiche intramontabili che i persuasori occulti – ma neanche poi più tanto, a dire la verità – sono pronti a rilanciare nelle aule scolastiche: basta uno spunto di riflessione qualunque, la traccia di un tema, un capitolo di storia rivisitato, corretto e attualizzato ad hoc, e il gioco è fatto. E così, dalle favole rivedute e corrette in chiave gender ai compiti di italiano su confini e immigrazione, sempre più spesso gli insegnanti – in molti casi più attivisti di militanti in prima linea, esponenti politici e associazioni pseudo-tali – insistono su una lettura codificata in chiave rigorosamente ideologizzata del sociale, o quanto meno, tastano il terreno con temi e approfondimenti, libere dissertazioni lette (e forse anche giudicate) con la lente del politically correct. E il compito in classe di italiano diventa un’occasione di verifica attraverso cui per essere certi che il messaggio che si vuole far passare sia filtrato e ben fissato nelle giovani menti degli alunni. Per questo, a riguardo, il post della Meloni conclude con un interrogativo retorico a cui siamo curiosi di vedere come risponderà l’insegnante della studentessa: «Che voto le metteranno secondo voi?»…