Strage di Strasburgo, Meloni: approvare subito il reato di integralismo islamico

Quelle immagini di morti e di sangue che ricordano altre immagini pressoché uguali, sempre di morti e di sangue. Vittime innocenti della follia terroristica islamica. E quella rete di “militanti” che spadroneggia impunita sul web. «Sostenitori dell’Isis stanno inneggiando sul web al terribile e vigliacco attentato di ieri a Strasburgo», scrive Giorgia Meloni in un post sulla sua pagina Facebook. «Tre uomini uccisi e tanti feriti, tra cui un italiano. Al cordoglio si aggiunge la rabbia per l’ennesimo attacco al cuore d’Europa». Partendo da questo, la leader di Fratelli d’Italia lancia un appello al governo e alla maggioranza: «Approviamo il reato di integralismo islamico e fermiamo i predicatori di morte a casa nostra. E in Siria sosteniamo senza ambiguità chi combatte sul campo i tagliagole dell’Isis». Giorgia Meloni ha espresso la sua «vicinanza al popolo francese per quest’ennesima tragedia». Il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, scrive su fb: «Per Fiano e gran parte del parlamento il pericolo in Italia è il Fascismo non l’integralismo islamico come noi sosteniamo. Che ne pensate?».