Roma nelle mani dei nomadi: raffica di furti in centro, baby rom in azione

Hanno 14, 15 e 17 anni le tre baby rom borseggiatrici, provenienti dal campo nomadi di Castel Romano, già più volte fermate in flagranza, arrestate nuovamente dai carabinieri dopo aver messo a segno un furto di portafogli a alcuni turisti a bordo dei mezzi pubblici della Capitale. Teatro del reato consumato dalle tre minori il bus di linea 64 che da Termini va a S. Pietro. I carabinieri – che stavano svolgendo un servizio preventivo a bordo del mezzo pubblico – le hanno notate e quando sono entrate in azione le hanno bloccate. Recuperata l’intera refurtiva, le tre baby rom sono state arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa di condurle presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Altre baby rom bloccate alla metro (e non solo)

In questi giorni di feste natalizie i quartieri di Roma sono stati presi d’assalto. E in molti sono stati gli arresti dei rom. Nel giro di poche ore sono state bloccate due nomadi, di 14 e 15 anni, sorprese mentre derubavano una turista americana vicino a una biglietteria automatica della stazione metro “Termini”. Altri carabinieri hanno arrestato una coppia di cittadini romeni, lui 32enne e lei 31enne, sorpresi a sfilare il portafogli dalla borsa di una donna che attendeva la metro, sempre sulla banchina della fermata “Termini”. Altre quattro nomadi, di età compresa tra i 14 e 35 anni, invece, sono state bloccate all’interno della metro, all’altezza della fermata “Manzoni”: avevano appena derubato del portafogli due passeggere. Inoltre, altre due nomadi, domiciliate nel campo di Castel Romano, sono state fermate in piazza del Colosseo per furto ai danni di un turista.