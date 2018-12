Rogo a Roma nord, la nube nera avanza: «Tenete chiuse le finestre» (video)

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Roma Montesacro sull’incendio divampato questa mattina all’alba nello stabilimento di trattamento rifiuti di via Salaria. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco è tuttora in corso, la nube scura avanza e la puzza si avverte anche nel centro della Capitale ma i vigili del fuoco ci hanno avvisato che non ci sono allarmi da nube tossica. «Per precauzione comunque invito la cittadinanza del Municipio a tenere le finestre chiuse con particolare attenzione alle scuole che invitiamo anche a non far uscire i ragazzi in cortile», ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente del Municipio III di Roma Giovanni Caudo. «A seguito dell’incendio divampato nella notte presso l’impianto di trattamento dei rifiuti, Tmb salario, l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari, sul posto dalle 6,30 di questa di mattina, ha convocato una cabina di regia già riunita dalle ore 9», dice il Campidoglio in una nota. Partecipano alla cabina di regia la Protezione Civile, il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e tutti gli attori interessati, per provvedere al monitoraggio della qualità dell’aria e prendere eventuali provvedimenti a tutela della salute delle persone. All’incontro è presente anche la Regione Lazio.

