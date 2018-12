Ragazza di 18 anni si dà fuoco, come il padre artigiano 5 anni fa

Tragedia a Vado Ligure dove una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina all’alba in piazzale San Lorenzo del comune del savonese. È successo all’improvviso davanti agli occhi di alcuni testimoni che si trovavano in piazza intorno alle 6 del mattino e hanno assistito alla scena, consumatasi in pochi secondi, avvertendo tempestivamente i soccorsi. La giovane si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. All’arrivo dei sanitari del 118 è stata intubata e trasportata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. La 18 enne si trova in gravi condizioni, con ustioni sul 50% del corpo. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la ragazza ha emulato il padre: nel 2013 infatti l’uomo, un artigiano di 47 anni, si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale.

Aertigiano in crisi economica

Cinque anni fa il padre della ragazza, Mauro Sari, piccolo artigiano edile, si era ucciso nello stesso modo per problemi legati al lavoro, oltre che di salute. Due mesi prima Sari era finito sui giornali di mezza Italia. Dopo il successo elettorale di Grillo, era andato con l’Ape fino a casa sua, a Genova, a suonargli al campanello. «Ho gravi problemi finanziari e nessuno mi aiuta – disse allora – Ecco perché sono venuto da Grillo». Successivamente il leader di M5S lo aveva ricordato in un comizio: «Un tizio era venuto a trovarmi. Prima di arrivare davanti a casa mia ha chiamato il 118 e gli ha detto vado a uccidermi da casa di Grillo. Ho trovato una persona che mi ha raccontato la sua storia di imprenditore. Abbiamo passeggiato insieme e chiacchierato mezzora. Sapevo che non potevo fare niente, ma almeno l’ho ascoltato e gli ho dato il numero di telefono».