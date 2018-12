I più cliccati su Google: i mondiali e Marchionne. La parola sconosciuta? È sessista

Su Google trends è possibile vedere quali sono state le parole più ricercate in Italia nel 2018. Queste le prime dieci: mondiali, Sergio Marchionne, Cristiano Ronaldo, Fabrizio Frizzi, Grande Fratello, governo, elezioni 4 marzo, Sanremo, Avicii, Davide Astori. Tra le ricerche che includono la domanda perché? al primo posto troviamo “Perché si festeggia l’8marzo” ma anche, al quarto posto, “perché Asia Argento non conduce più XFactor”. Al decimo posto invece la domanda:”Perché i datteri di mare sono proibiti?”. Tra le parole sconosciute delle quali gli utenti cercavano il significato svetta al primo posto il termine “sessista”, del quale si fa spesso uso senza tener conto del fatto che evidentemente si tratta di una parola oscura per il grande pubblico, e ancora al secondo posto la parola “ipovedente” e al terzo posto l’acronimo LOL che sta per Loughing out Loud, e indica una sonora risata con la quale si commenta qualcosa sulla rete. C’è anche una classifica delle ricette più cercate dagli utenti: al primo posto la pastiera napoletana, seguita da tiramisu, carbonara, colomba pasquale e casatiello.