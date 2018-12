“Partigiani, c’è l’emergenza!”. L’Anpi lancia il fronte europeo degli antifascisti

“L’obiettivo dell’Anpi nazionale è contribuire ad avviare la costruzione di una moderna rete antifascista di dimensione continentale in una fase di preoccupante espansione di forze razziste, nazionaliste, oscurantiste, neofasciste e neonaziste vecchie e nuove. In alcuni Paesi, come la Polonia e l’Ungheria, tali forze sono al governo e, in forme diverse, sono stati approvate modifiche costituzionali e sono già in atto restrizioni ai diritti politici, civili e sociali…”. Con questo incipit i partigiani italiani hanno lanciato un convegno a tema dedicato tutto alla paura dell’onda nera che avanzerebbe in Europa, chiamando a raccolta i colleghi di tutta Europa. Un convegno introdotto da Aldo Tortorella, partigiano, già dirigente politico, e concluso da Carlo Nespolo, Presidente nazionale dell’Anpi, colui che solo qualche giorno fa aveva tuonato contro Salvini e il suo decreto-sicurezza: “Con l’approvazione del decreto sicurezza si stravolge di fatto la Costituzione e l’Italia entra nell’incubo dell’apartheid giuridico. È davvero incredibile che sia accaduto un fatto simile, che sia stato sferrato un colpo così pesante al diritto di asilo, all’accoglienza, all’integrazione…”. A Roma l’Anpi, in una due-giorni, si è interrogata su cosa significa, nel 2018, essere antifascisti, con la proposta di costruire un fronte comune europeo e una richiesta alla politica: “Impegno senza sconti per evitare comportmaenti e stili di vita che possono alimentare questo clima deteriore che va montando”. Tra gli interventi, quello della senatrice a vita Liliana Segre che ha chiesto di far applicare le leggi che vietano ogni forma di attività e propaganda fascista e che dispongono la chiusura di sedi che sono autentiche scuole di violenza. CasaPound, per intenderci.