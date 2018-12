Orrore senza fine, segregata in cantina, stuprata, schiavizzata: il marito la “vendeva” per 4 €

Un orrore senza fine, quello che arriva dalla Polonia, dove una giovane donna, una moglie, è stata segregata per anni in una cantina, dove veniva violentata dal marito orco, che la schiavizzava anche vendendola ad altri uomini, compresi i suoi fratelli, che potevano abusare di lei per 4 euro.

Segregata in cantina, stuprata, schiavizzata dal marito-mostro

Un orrore senza fine, quello che arriva dalla Polonia, che neppure la condanna a 25 anni di galera inflitti al marito mostro, per interminabili anni aguzzino della moglie ridotta allo stremo delle forze e della resistenza psicologica dopo anni di schiavitù che l’hanno imprigionata in una cantina fredda e buia, divenuta una gabbia più che una prigione, dove belve feroci si contendevano i brandelli della vittima. Un orrore senza fine, quello iniziato nel 2006, nel piccolo villaggio di Parszczyce, nel Nord della Polonia che, secondo quanto raccontato dal Daily Mail e ripreso in queste ore dal sito de Il Giornale, «l’orco, inoltre, si faceva pagare anche dai fratelli per fare sesso con la moglie, venduta per 4 euro a prestazione».

Ora il marito orco è dietro le sbarre: condannato a 25 anni di galera

