Neve nel centro Italia: Bologna imbiancata. E scoppia il caso dei riders: “Non consegnate” (video)

Bologna si è svegliata sotto una coltre di neve, come indicavano le previsioni che parlano di una breve tregua che lascerà poi spazio a una nuova perturbazione con altre nevicate e temperature a picco nel centro-sud. Nella città si discute intanto del “caso ridersi”. I fattorini che consegnano cibo a domicilio per conto delle aziende di “food delivery” devono o no sospendere il servizio? Alcune piattaforme hanno sospeso il servizio, ma altre no. L’assessore alle Attività produttive Marco Lombardo ha sollevato un caso chiedendo ai riders di aderire alla richiesta del gruppo ‘Riders Union Bologna’ di non consegnare: “Non vale la pena farsi male per pochi euro in più”.