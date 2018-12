Morto Enzo Boschi, uno dei massimi esperti di terremoti: ha diretto l’Ingv per 12 anni

E’ morto a 76 anni Enzo Boschi, sismologo e geofisico, tra i massimi esperti europei di terremoti. A darne notizia, esprimendo cordoglio per la scomparsa del professore, è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un testo pubblicato sul proprio sito internet. «Presidente dell’Ing e poi dell’Ingv dal 1982 al 2011», Boschi, si legge nel messaggio.

Il processo dopo il terremoto de L’Aquila

Nato ad Arezzo il 27 febbraio del 1942, Boschi si è laureato in Fisica all’Università di Bologna per poi proseguire gli studi a Parigi, a Cambridge e negli Stati Uniti. E’ stato professore universitario e socio dell’Accademia nazionale dei Lincei. Dopo il terremoto dell’Aquila del 6 aprile del 2009, è stato coinvolto nel processo alla Commissione Grandi Rischi, accusata di aver compiuto, prima del sisma che provocò la morte di 309 persone, un’analisi superficiale e di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani. La Cassazione nel 2015 ha assolto i sei scienziati membri della commissione, tra cui Boschi, confermando la sentenza d’Appello che capovolse totalmente la sentenza di primo grado. Il terremoto non si poteva prevedere. Altro che mancato allarme.