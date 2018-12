Meloni: «I sovranisti non potranno mai accettare il reddito di cittadinanza»

«La differenza tra sovranisti e populisti, per me, è che i sovranisti dicono “prima l’Italia” e si pongono l’obiettivo di costruire qualcosa per il futuro mentre i populisti dicono ‘prima gli italiani’ e pensano al qui ed ora. È per questo che un sovranista non potrà mai essere d’accordo con un provvedimento che guarda all’immediato come il reddito di cittadinanza, che non crea lavoro ma serve solo a mantenere disoccupati i disoccupati. E che non crea nulla per il futuro”. È quanto ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso del confronto “Sovranismo vs populismo” organizzato da FdI con il sottosegretario Giorgetti in corso al Senato..

“Capisco le parole di Giorgetti sul premier Conte ma dire che sta ‘tenendo duro’ quando al primo ‘buh’ della Commissione europea si è rinunciato a 0,4 punti di sforamento del deficit, insomma, è un po’ forte”. Lo ha detto la leader Fdi, Giorgia Meloni, al termine di un convegno a palazzo Giustiniani, replicando al giudizio del sottosegretario alla presidenza del Consiglio sul premier nella trattativa con Bruxelles sulla manovra. “Mi pare -ha aggiunto- che il governo stia facendo retromarcia e purtroppo non poteva andare diversamente: il tema nobilissimo di uno scontro, di un’alzata di testa dell’Italia rispetto alla Commissione europea, per il quale il governo ha sempre avuto il sostegno di Fratelli d’Italia, meritava, però, una manovra diversa”.