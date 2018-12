La madre dei cretini è sempre gravida: scritte a Firenze contro Scirea e vittime Heysel

di Mariano Folgori

Mai come in questo caso è valido il vecchio detto secondo il quale “la madre dei cretini è sempre gravida”. Non si possono definire in altro modo, se non appunto come imbecilli infami, quegli individui che hanno rovinato l’attesa di Fiorentina-Juventus.con scritte offensive nei confronti della squadra bianconera, scritte che recitano testualmente: “Heysel -39, Scirea brucia all’inferno”. Il tutto fuori dallo stadio Franchi. Roba da fare accapponare la pelle. Speriamo davvero che le forze dell’ordine riescano a risalire agli autori di tanta infamia in modo da permettere ai giudici di comminar loro una punizione esemplare.

È triste ricordare che parlare di Heysel significa riferirsi a una delle tragedie più grandi nella storia del calcio italiano ed europeo: prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool nel maggio del 1985 morirono 39 tifosi (di cui 32 italiani).Per quanto riguarda Gaetano Scirea, vale la pena sottolineare che parliamo dello torico capitano juventino che perse la vita in un tragico incidente stradale il 3 settembre del 1989,

Sulla vicenda è arrivato anche il commento di Pavel Nedved, dirigente della Juventus. “Difficile commentare – ha detto l’ex Pallone d’Oro – quando il nostro capitano omaggia il capitano della Fiorentina (Davide Astori, ndr) loro oltraggiano la memoria del nostro. Vergognoso. Non è un problema di Firenze ma di tutti gli stadi”.