Il fuorionda di Salvini: «Stammi attaccato alle chiappe, come la tasca dei pantaloni» (video)

«Quando si riesce a passare alle forze dell’ordine i beni tolti ai mafiosi io sono felice». Così Matteo Salvini, in diretta Facebook, da Montemurlo, in Toscana, durante la consegna ufficiale allo Stato di un alloggio confiscato alla camorra. «Dopo otto anni abbiamo messo fine a questa vicenda», spiega il vicepremier soddisfatto. Ma prima della cerimonia ufficiale, appena entrato nello stabile, Salvini si fa scappare una frase non proprio elegante all’indirizzo di un suo collaboratore, forse troppo distratto: «Tu mi devi stare attaccato alle chiappe come fossi la tasca dietro i pantaloni», dice sollecitandolo a seguirlo nelle riprese passo passo.

La diretta facebook di Salvini dalla Toscana

Se il ministro dell’Interno leghista non brilla per stile british è però decisamente attivo. «In Toscana sento aria di cambiamento che non si sentiva da 50 anni», dice ancora da Montemurlo durante la consegna dello stabile confiscato alla criminalità organizzata. Poi sposta i riflettori sulla concorrenza illegale che pullula nella regione. «C’è un sistema di concorrenza illegale da andare a smantellare, capannone per capannone, non sono degni di un paese civile, mentre all’imprenditore italiano si controlla qualsiasi cosa, pure il numero di capelli. A Prato e provincia c’è chi fa concorrenza sleale agli italiani, c’è chi sfrutta i bambini che lavorano giorno e notte».

Immancabile una finestra sull’immigrazione. «Gli italiani mi hanno chiesto di fermare gli sbarchi ma anche di espellere chi non ha diritto di stare in Italia, quindi ogni regione deve fare la sua parte. La Toscana non può e non deve essere l’ultima ad avere un centro rimpatri per clandestini. Non lo chiede Salvini ma milioni di toscani».