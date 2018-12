Centri sociali e immigrati in corteo a Milano: non vogliono il rimpatrio dei clandestini

di Redazione

Corteo dei centri sociali immigrati per le vie di Milano per protestare contro l’apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l’istituzione di un Cpr in ogni regione italiana. In piazza circa un migliaio di persone. Il corteo, «Mai più lager- no Cpr», è anche l’occasione per manifestare contro il Decreto Sicurezza, voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e le norme che riguardano in particolare la gestione dell’immigrazione.

Partito da piazza Piola, in città studi, il corteo è diretto in via Corelli, nella periferia Est della città, passando per viale Romagna, via Beato Angelico, via Amadeo e via Tucidide. Alla manifestazione, come era da aspettarselo, ha aderito tutta la rete dell’estremismo di sinistra militasse.