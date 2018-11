Vaccino antinfluenzale, l’allarme social: «L’Aifa l’ha vietato». Ma è una bufala

di Redazione

Non credete alle fake news social sui vaccini. A lanciare l’allarme sulle false informazioni che girano in rete è l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che smentisce un proprio divieto al vaccino antinfluenzale. «Circola in queste ore sui canali social (Facebook e Twitter), con chiaro intento allarmistico da parte di chi periodicamente la rilancia (specie durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale), la notizia di un divieto di utilizzo di vaccini antinfluenzali da parte di Aifa», riferisce l’Aifa, chiarendo che la notizia è vecchia e fuorviante. Insomma, una bufala in piena regola.

«Gli articoli citati risalgono in realtà al 2014 e riportano notizie di decessi che in nessun caso sono stati correlati alla somministrazione dei vaccini, come è emerso dagli approfondimenti scientifici condotti in seguito dalle autorità nazionali ed europee», ha spiegato l’Aifa, sottolineando che «si tratta di una notizia fuorviante che rischia di arrecare danno alla campagna di vaccinazione antinfluenzale in corso». L’Aifa quindi ha ribadito «l’importanza di vaccinarsi contro l’influenza stagionale, in particolare per le categorie più a rischio (soprattutto anziani e persone di tutte le età con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso d’influenza), e di non lasciarsi condizionare da false notizie circolanti in rete».