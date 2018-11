Un Salvini che non ti aspetti canta Vasco Rossi da Maurizio Costanzo (video)

di Redazione

“Vedere Vasco a San Siro è una delle cose più belle che possa capitare, meglio sicuro di Higuain…”. Matteo Salvini non nasconde la sua passione per i cantautori italiani, durante il Maurizio Costanzo Show. Con un microfono in mano poi non si sottrae e a squarciagola si esibisce in ‘Albachiara’, tra gli applausi dei giovani liceali presenti nel teatro degli studi Voxson di Roma. “Ma io sono più uno da ‘vita spericolata'”, ammette. Poi però si divincola quando la cantante Diana Del Bufalo gli si avvicina dedicandogli summer time.