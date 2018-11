Catastrofe Saviano, “Kings of Crime” precipita allo 0,5% di share

di Adriana De Conto

Roberto Saiano nello sprofondo. Il flop, una settimana fa, della la prima puntata su Tv9 di Kings of Crime, il programma sui grandi crimini e i grandi criminali, è nulla di fonte al tracollo della puntata di mercoledì scorso. L’audience del debutto della sua trasmissione era stata di appena 238.000 telespettatori, con uno share dell’1%. Uno share infinitesimale. Un colpo per il suo narcisismo. Un superflop che aveva fatto rumore in tutto il mondo dei siti di news, gossip e spettacoli. Impossibile fare peggio, si diceva. Eppure…. Nel processo di beatificazione permanente di cui gode Roberto Saviano, nessuno avrebbe scommesso su un ulteriore assottigliamento dell’audence. Invece al peggio non c’è mai fine. Saviano si è superato. E’ vero, c’erano le sfide di Champions League (tra le quali quella che vedeva impegnato proprio il Napoli), ma la concomitanza non fa velo a un tracollo a dire poco epocale per uno come Saviano che ha un’esposizione mediatica non indifferente: va sempre in giro a fare il martire, passa da una conferenza a un’altra, è attivissimo sui social con gli insulti a Salvini e a fare il buonista. Insomma, gode di un traino di visibilità niente male. Eppure ha visto dimezzata totalmente la sua audience, con 132.000 telespettatori nel primo episodio e 137.000 nel secondo. Che, tradotto in share vuol dire uno 0,5% e uno 0,8%. Stavolta sì, impossibile fare peggio. Dopo ci sarebe solo la chiusura del programma.

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 28 novembre 2018 hanno visto su Rai1 la partita Tottenham-Inter conquistare 4.535.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 il film Indovina chi viene a Natale? si è assestato a 2.436.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 ha raggiunto 2.596.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte totalizza 1.344.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%, mentre su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne segna 846.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Atlantide raduna davanti al video 729.000 spettatori con uno share del 3.3%, battuto da TV8 con X Factor 2018 che totalizza il 3.4% con 751.000 spettatori mentre sul Nove Kings of Crime – come detto- precipita a 132.000 spettatori (0.5%) nel primo episodio e a 137.000 (08%) nel secondo. Un de profundis.