Raro leopardo delle nevi si dà alla fuga: abbattuto dai guardiani dello zoo

di Annamaria Matticari

Un raro leopardo delle nevi è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dopo essere fuggito dal recinto del suo zoo a Dudley, vicino Birmingham. L’animale di otto anni è stato ucciso pochi giorni fa, ma la notizia è trapelata soltanto oggi. I responsabili dello zoo di Dudley, nelle West Midlands, hanno dichiarato di non avere “altra opzione nell’interesse della sicurezza pubblica”, perché il leopardo stava per fuggire nei boschi circostanti. Lo zoo ha fatto sapere che il leopardo delle nevi, chiamato Margaash, è stato colpito una volta da un membro anziano della squadra e non ha sofferto. Margaash, che viveva con un leopardo delle nevi femmina di tre anni chiamato Taiga, era fuggito dopo un “errore del custode” che aveva lasciato aperta la porta del recinto. L’incidente ha portato a un’azione disciplinare per le persone coinvolte. Dopo la morte del leopardo delle nevi, che era nato nello zoo di Banham nel Norfolk e trasferito a Dudley nel settembre 2011, ha spinto le autorità dello zoo a effettuare una revisione di tutte le misure di sicurezza. I leopardi delle nevi dell’Himalaya sono considerati una specie a rischio. I visitatori del sito sono stati costretti ad andarsene e coloro che avevano adottato l’animale sono stati informati della sua morte subito poco dopo l’incidente. Il direttore dello zoo, Derek Grove, informa The Guardian, ha dichiarato: “È stato un incidente incredibilmente triste e il nostro staff è comprensibilmente affranto. L’eutanasia è, e sarà sempre, un’ultima risorsa. Gli sforzi per persuadere Margaash a tornare al suo recinto erano falliti e poiché l’animale era vicino al bosco circostante e l’oscurità si avvicinava, il veterinario non credeva che un dardo tranquillizzante fosse un’opzione sicura a causa del tempo che il farmaco impiegava per avere effetto. “La sicurezza del pubblico è sempre di fondamentale importanza e il nostro personale ha una grande esperienza e una formazione rigorosa”, ha concluso il direttore.