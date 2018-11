Meloni, appello a Salvini: «Il Global Compact è una fregatura, non firmare» (video)

di Giorgia Castelli

«L’Onu vuole rifilarci una fregatura mondiale: il Global Compact. Un documento che impedirà agli Stati nazionali di fermare l’immigrazione di massa voluta da Soros & compagni. Fratelli d’Italia ha presentato in Parlamento una mozione e rivolge un appello a Salvini: il Governo non sottoscriva questo documento e difenda i confini nazionali». Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lanciando sui social la campagna #noglobalcompact.

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Giorgia Meloni spiega che il Global Compact, «meglio conosciuto come Dichiarazione di New York, è un documento delle Nazioni Unite che rappresenta una vera e propria fregatura. È una dichiarazione sul tema dell’immigrazione nella quale vengono ribaditi una serie di diritti fondamentali dei rifugiati e degli immigrati che sono già previsti dalle convenzioni esistenti». Però, spiega Meloni ,«c’è una novità fondamentale: il Global Compact stabilisce che l’immigrazione è un diritto fondamentale di ogni essere umano. Garantisce qualunque tipo di immigrazione: non solo chi scappa dalla guerra, dalla violenza e dalla tortura, ma anche chi scappa dalla povertà, chi scappa dal caldo e chi si muove semplicemente perché gli va. Se l’Italia aderisse a questo documento non potrebbe più fare alcuna politica di controllo dei flussi migratori. Queste teorie che sono scritte nel Global Compact sono la vittoria dei mondialisti, di tutti quelli che hanno interesse a distruggere gli Stati nazionali e la loro identità: cioè il grande capitale, la speculazione, gli usurai, ovvero è la vittoria delle teorie della sinistra. Ma è una sconfitta per qualunque nazione che voglia difendere i suoi confini e la sua identità. Ed è la ragione per la quale nazioni come gli Stati Uniti, l’Austria, l’Australia, l’Ungheria, la Polonia hanno già detto che non aderiranno al Global Compact. E l’Italia? Ha detto che aderirà. Fratelli d’Italia è disposta a fare le barricate e abbiamo depositato una mozione in Parlamento: chiediamo al governo che ritiri l’Italia dall’adesione al Global Compact, vogliamo continuare a difendere i nostri confini, a controllare i flussi migratori, a tutelare la nostra identità, in questo senso siamo pronti a fare le barricate. Io mi appello a tutto il Parlamento italiano, al governo, a Matteo Salvini: non sottoscrivete questa follia». Il post ha avuto nel giro di poche ore migliaia di like e condivisioni.