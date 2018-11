Firenze città razzista? Donzelli replica alla giornalista afroamericana: guardati “Amici miei”

di Redazione

Firenze città razzista, chiusa, intollerante. L’accusa arriva da una giornalista afroamericana del New York Times, Nicole Phillip, che cinque anni fa trascorse sei mesi nel capoluogo fiorentino. In un lungo articolo parla della sua esperienza definendola un “assaggio di razzismo all’estero” e raccontando che la gente per strada la chiamava “ Michelle Obama, Rihanna o Beyoncé e i venditori di piazza Duomo mi gridavano dietro ‘cioccolata’ “ . Ora Nicole deve tornare in Italia per un matrimonio di amici e ha deciso di dare sfogo alla sua delusione. Firenze non è e non sarà mai una città razzista, assicura il sindaco Dario Nardella. E il deputato di FdI Giovanni Donzelli afferma: “Regalerò alla giornalista del New York Times Nicole Phillip un cofanetto con i film di ‘Amici Miei’: forse così riuscirà a comprendere i fiorentini. Gli italiani non sono razzisti e Firenze non è una città razzista: evidentemente lei è stata trattata proprio come ci trattiamo fra noi fiorentini”. “I fiorentini non sono razzisti – sottolinea Donzelli – casomai sono esasperati e impauriti, come accade in tutte le altre città d’Italia, dai casi di criminalità provocati da una gestione dell’immigrazione che in questi anni è stata scellerata. Probabilmente nella sua esperienza fiorentina la giornalista americana non ha mai avuto occasione di guardare i film ‘Amici Miei’ – conclude Donzelli – per questo ho deciso di inviarglieli per aiutarla a capire i fiorentini, che scherzano così anche fra di loro: spero che dopo averli visti cambi idea”.