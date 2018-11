Ferocia in strada: macedone lancia acido contro la ex, poi l’accoltella più volte

di Redazione

Ancora una brutale aggressione ai danni di una donna: una ferocia perseguita con ostinazione a cui la vittima non è riuscita a sottrarsi. Una violenza cieca che l’ha vista soccombere alla forza maschile, notoriamente superiore, e alla prepotenza di una sopraffazione affidata a diversi strumenti d’offesa, dall’acido al coltello. Già perché l’uomo – uno straniero di origini macedoni – non contento di aver lanciato acido contro la ex compagna, l’ha anche forsennatamente inseguita fin dentro un ristorante, dove la vittima ha provato a rifugiarsi e a chiedere aiuto, arrivando a pugnalarla a più riprese…

Lancia acido contro la ex e l’accoltella più volte

Un’aggressione articolata in più, drammatici, momenti e su differenti armi: tutto contro di lei, una donna romena, inseguita dall’ex compagno che voleva punirla e sottometterla: ancora. Per questo l’uomo ha aggredito la ex tirandole dell’acido in un sottopasso, e quando lei è scappata, rifugiandosi in un ristorante, l’ha inseguita e l’ha accoltellata più volte. Una determinazione a farle male a cui la donna ha provato a sottrarsi con tutte le sue forze: provando a far ragionare l’ex compagno, poi scappando, correndo a più non posso e, alla fine, anche cercando riparo e aiuto in un posto pubblico. Una foga e un terrore davvero inquietanti, contenuti nella scena violenta che, peraltro, si è svolta davanti a diversi testimoni sgomenti, alcuni, terrorizzati i più, che in pieno pomeriggio si trovavano casualmente nella centralissima strada di corso Vittorio Emanuele, a Civitanova Marche, coinvolti loro malgrado dal dramma che si stava consumando in diretta sotto i loro occhi, fino a quando la vittima è stata finalmente strappata dalle grinfie del suo aguzzino. Lei è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. L’aggressore, un macedone, è stato invece arrestato dalla polizia.