Casamonica, la ruspa abbatte le ville. Il clan: «Andiamo a casa di Salvini e Raggi» (video)

di Redazione

Ruspe in azione al Quadraro, dove è cominciato l’abbattimento delle prime delle otto villette abusive dei Casamonica, sgomberate nella giornata di ieri. Ad assistere alle operazioni anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha mandando le immagini in diretta sulla sua pagina Facebook. Contemporaneamente sono andate avanti anche le operazioni di sgombero, che hanno impegnato numerosi agenti di polizia. «Questa è quella che viene definita “acciaccata”, che serve a rendere la casa inagibile. E questo è quello che accadrà a tutte le altre ville prima di essere completamente demolite», ha commentato Raggi. All’abbattimento hanno assistito anche alcuni ex abitanti delle villette, tra i quali una donna che ha lamentato che «noi siamo italiani di 7 generazioni, prendete provvedimenti, aiutate la povera gente». «Che fate aiutate gli stranieri e noi italiani no? Che dobbiamo fare adesso? Andremo a casa – ha concluso – di Salvini e della Raggi».