Rampelli: “La Raggi dica se è favorevole all’utero in affitto”

di Redazione

«Apprendiamo che il sindaco di Roma Virginia Raggi ha rimosso i manifesti che raffigurano due uomini, individuati come genitore 1 e genitore 2, che spingono un carrello con dentro un bambino disperato col codice a barre sul petto. Rimuovendo quei manifesti la Raggi vuole forse aprire all’idea che i bambini sono in vendita? Raggi dica se è a favore dell’utero in affitto». È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di FdI.

Rampelli: “Noi siamo contro le gravidenze Frankenstein”

«Da Fratelli d’Italia – aggiunge – no a “gravidanze Frankenstein” e difesa del diritto dei bambini ad avere una madre e un padre biologicamente diversi. Siamo contrari alla maternità surrogata e alla pratica – illegale in Italia – dell’utero in affitto”. “Il sindaco di Roma con questo atto – prosegue – stabilisce due principi: la perfetta continuità con la sinistra e l’inaccettabile vizio di censurare le idee che non condivide, trasgredendo i dettami costituzionali sulla libertà di pensiero e manifestazione e censurando violentemente chi professa idee diverse dalle sue».