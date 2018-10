Mattarella bacchetta il governo: «Nessuno può sottrarsi all’equilibrio dei bilanci»

di Tito Flavi

Mentre infuria la polemica per la bocciatura da parte della Commissione Ue della manovra economica, Sergio Matterella si schiera con Bruxelles ammonendo il governo: “I bilanci in equilibrio, l’efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato”. Il capo dello stato lo dice intervenendo alla 35/a assemblea nazionale dell’Anci, “La logica dell’equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore: ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità, e occorre procedere garantendo sicurezza alla comunità, scongiurando che il disordine di enti pubblici, e della pubblica finanza, produca contraccolpi pesanti anzitutto per le fasce più deboli, per le famiglie che risparmiano pensando ai loro figli, per le imprese che creano lavoro”, ha sottolineato Mattarella.