La fidanzata di Fusaro: io vergine e sottomessa, pulisco casa mentre lui studia Hegel

di Redazione

Aurora Pepa, fidanzata del filosofo Diego Fusaro, accanito nemico del turbocapitalismo, deve avere capito che per diventare un personaggio basta dire qualcosa che sia in controtendenza, ma molto in controtendenza. Così, forse stanca delle attenzioni mediatiche riservate solo al suo Diego, col quale si sposerà nel 2019, ha dato fuoco alle polveri durante un’intervista radiofonica a La Zanzara meritandosi la sua buona dose di notorietà.

Aurora non ha nascosto dettagli della sua vita di coppia: “Lui studia dalla mattina alla sera. Io mi occupo dei lavori domestici. Non abbiamo mai fatto l’amore, sono vergine di fatto e di segno zodiacale”. Poi continua: “La nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie”. Sottomessa? “Sì, esatto. E’ davvero così, davvero legge sempre Hegel. Il filosofo è abbastanza noioso, quindi gli piace fare sempre le stesse cose. Che ci volete fare?”. La fidanzata di un filosofo sovranista non è tenuta alla riservatezza, evidentemente, anche se sta benissimo nel ruolo tradizionale della donna-ancella. Aurora assicura in ogni caso che Fusaro non pratica la masturbazione, non guarda film porno e non dice parolacce. Lei, infine, condiide le sue idee sovraniste, anche nelle abitudini alimentari: “Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio. Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana”.