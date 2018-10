Clandestino senza biglietto sul treno Modane-Torino. Salvini: “Ora Parigi rimborsi i viaggiatori”

Ci risiamo! Ieri, a Modane, la gendarmeria francese ha fermato un treno regionale diretto in Italia pur di far salire a bordo un immigrato del Mali, gratis. Il personale di Trenitalia ha informato la Polizia italiana: solo dopo molte insistenze è stato pagato il biglietto. Risultato: 47 minuti di ritardo. Parigi dovrebbe rimborsare i viaggiatori”, così su Facebook il ministro Matteo Salvini a proposito di quello che definisce un “ennesimo episodio di arroganza francese”. La géndarmerie di Parigi, molto rigida nel difendere i confini francesi e molto “accogliente” con gli immigrati da scaricare sull’Italia, infatti pretendeva di lasciare in carrozza la “risorsa” africana senza titolo di viaggio.

Il ministro dell’Interno, commentando la notizia uscita sui quotidiani locali, ha ringraziato le Forze dell’ordine e il personale ferroviario “che non hanno abbassato la testa”. In settimana – ha annunciato Salvini sui social – ci saranno contatti ufficiali con i francesi dopo gli sconfinamenti di Clavière. “Aggiungiamo un altro capitolo al lungo elenco di lamentele.Se i governi precedenti stavano zitti, noi no. L’Italia pretende RISPETTO!” .

I fatti: alle ore 10,02 alla stazione di Modane i gendarmi rallentano la partenza del treno per far salire un uomo di nazionalità africana, del Mali, senza biglietto e senza documenti. I poliziotti sembrano irremovibili: lo straniero ha superato il confine dall’Italia e in Italia deve ritornare. Il personale ferroviario replica di non poter far salire un passeggero senza biglietto e immediatamente avvisa la centrale della polizia ferroviaria di Torino. Mentre scorrono i minuti, e il regionale non può riprendere il viaggio, l’uomo trova i soldi, 2 euro e 50, per acquistare il biglietto. Quindi sale regolarmente a bordo. Il treno diretto a Porta Nuova raggiunge la stazione di Bardonecchia alle 11,01, con 47 minuti di ritardo. Qui l’immigrato viene fatto scendere e viene consegnato agli agenti della Polfer e del commissariato locale.