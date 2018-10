“Che tempo che fa”, FdI all’attacco di Fazio: «Invita sempre Cottarelli»

di Massimo Baiocchi

«In queste ultime settimane abbiamo notato la meticolosa costanza con cui Carlo Cottarelli viene invitato come ospite in diverse trasmissione Rai, in particolare da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Dalle accademie ai salotti televisivi il professore – già ex commissario alla Spendig Review e incaricato presidente del Consiglio senza maggioranza all’indomani del voto del 4 marzo scorso – discetta su conti, manovra e legge di bilancio». È quanto dichiarano in una nota congiunta Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia, e Federico Mollicone deputato di Fdi e componente della commissione Vigilanza Rai. »Una serie di ospitate sulla tv di Stato -aggiungono- come operazione simpatia per poterlo imporre di nuovo? A questo punto il sospetto della sua ossessiva presenza diventa legittimo, pertanto presenteremo un’interrogazione in commissione Vigilanza Rai per chiedere a che titolo Cottarelli venga chiamato in televisione e quali siano i criteri di scelta degli ospiti nelle trasmissioni Rai».